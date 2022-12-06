Буданов рассказал, насколько сейчас вероятна атака со стороны Беларуси

6 декабря, 17:45
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Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Атаки Украины со стороны Беларуси пока не будет, заявил глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Атаки Украины со стороны Беларуси не будет сейчас. Они совершенно не хотят этого делать. Все, что происходит у нас в медиапространстве, связано с тематикой Беларуси, это эхо именно российской специальной информационной операции», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, главная цель этой операции - посеять панику среди общества и оттянуть наши силы и средства от реальных боевых действий на передовой.

«Идет наше наступление. Это единственная цель, чего пытаются добиться», - сказал он.

6 декабря Минобороны Беларуси заявило, что в вооруженных силах страны начались «плановые занятия по боевой готовности».

https://www.youtube.com/watch?v=JmO-dLX0FcA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Беларусь ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины

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