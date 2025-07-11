Позиция президента США Дональда Трампа является последовательной, судить о нем по характеристикам в средствах массовой информации не стоит.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg, опубликованном 11 июля.

«Как глава спецслужбы я знаю больше», — подчеркнул Буданов.

Он также высказал уверенность, что США продолжат поддержку Украины «в ближайшем будущем» и Вашингтон может передать дополнительные системы противовоздушной обороны.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракеты для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

Как сообщало издание Axios, во время телефонного разговора Фридриха Мерца с Трампом, который также состоялся 4 июля, немецкий канцлер попросил американского президента продлить поставки ракет-перехватчиков Patriot.

Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить батареи для Patriot у США и отправить в Украину, уточнили источники

8 июля президент Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь шла о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

Вечером 9 июля президент США сказал, что в Белом доме «рассмотрят» просьбу Киева о новой системе Patriot.

«Они [власти Украины — ред.] хотели бы ее получить, они об этом просили. Они [системы Patriot — ред.] очень редкие… Мы рассмотрим [просьбу Киева — ред.]», — резюмировал он.

10 июля агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Дональд Трамп впервые с момента своего возвращения в Белый дом воспользуется президентскими полномочиями (PDA) для отправки оружия в Украину.

В свою очередь Трамп заявил о достижении договоренности с Североатлантическим альянсом о поставках американского вооружения в Украину через НАТО.