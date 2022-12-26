«Закончатся вообще». России хватит ракет еще на два-три массированных обстрела — Буданов
Кирилл Буданов (Фото:www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что стране-агрессору России хватит ракет еще на два-три массированных обстрела.
«Того количества оставшихся ракет — если взять чисто математически их расчеты, — хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70−75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще», — сказал он в интервью Liga.net.
Буданов подчеркнул, что РФ снизила интенсивность ракетных атак.
«Если вы посмотрите на интенсивность ракетных атак России — они совершали эти теракты в отношении объектов критической инфраструктуры сначала раз в неделю. Потом — раз в 10 дней. Потом — раз в две недели. Сейчас еще дольше», — сказал он.
По его словам, этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: быстротечное сокращение ракетного арсенала РФ.
«Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. Несмотря на все их усилия, это нереально», — сказал он.
Кирилл Буданов заявлял, что российская оккупационная армия столкнулась с нехваткой разных боеприпасов. Теперь Кремль ищет советские снаряды по всему миру.