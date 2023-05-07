Россия не имеет потенциала для масштабного наступления, но способна обороняться — Буданов 7 мая, 14:37 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что у России нет потенциала, чтобы осуществить еще одну попытку серьезного наступления.

Об этом сообщает YahooNews.

«На сегодняшний день у России нет военного, экономического или политического потенциала, чтобы осуществить еще одну попытку серьезного наступления в любой точке Украины», — сказал он.

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По его словам, РФ способна вести серьезные оборонительные операции, «и это именно та проблема, с которой мы сейчас столкнемся».

Буданов считает, что запасы ракет в России иссякли почти до предела.

«Они пытаются накопить определенные запасы и держать их наготове для того, чтобы попытаться сорвать наше наступление, но правда заключается в том, что они свели свои запасы почти до нуля», — сказал он.