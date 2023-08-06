Заставить украинский народ не удастся — Буданов о риске принуждения к прекращению огня 6 августа, 11:18 Начальник ГУР Кирилл Буданов (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Начальник ГУР Кирилл Буданов прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что Запад может со временем заставить Украину прекратить огонь.



В интервью болгарскому телеканалу bTV Буданов ответил на высказывание обозревателя немецкого издания Die Welt о том, что зимой Запад будет давить на Украину для прекращения войны.

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«При желании можно сделать много шагов, которые существенно усложнят наше положение, но принудить украинский народ, украинское общество к миру им не удастся. Могут быть созданы искусственные условия, при которых количество жертв в нашей стране значительно возрастет, как и проблемы. То есть — меньше боеприпасов, меньшая поддержка экономики. Это чисто технические вещи, но они не могут остановить людей», — говорит глава ГУР.

Буданов отметил, что «людям, которые пытаются подпитывать подобные нарративы, прежде всего через СМИ, следует также немного подумать о том, что будет, если Украина по каким-то причинам не сможет вернуть свои границы».

«Как это повлияет на страны тех, кто пишет эту конспирологию?» — говорит Буданов.

На вопрос, когда закончится война, глава украинской разведки отметил, что надеется, что это будет быстро, но добавил, что «ответ знает только Бог».

4 августа немецкое издание Die Welt опубликовало колонку своего брюссельского корреспондента Кристофа Шильца, который пишет, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемого успеха, поэтому, по его мнению, союзники будут «давить на Украину» для прекращения огня.

Автор пишет, что, исходя из динамики 60-дневного контрнаступления украинских сил, можно предположить, что Украине не удастся отвоевать захваченные россиянами территории.

«Все указывает на то, что этот конфликт будет заморожен», — пишет Шильц.

Поэтому, добавляет он, «зимой Запад будет давить на Украину» для прекращения огня.

Как результат, Украина из-за неопределенности будет получать меньше поддержки и финансирования на восстановление, а перспектива вступления в НАТО будет отодвинута, считает Шильц.