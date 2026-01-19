Украинская делегация на переговорах, где присутствует Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Рустем Умеров (Фото: Скриншот видео t.me/V_Zelenskiy_official)

Что не так с украинской переговорной делегацией, в которую входит секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия, и какой она должна была бы быть, в эфире Radio NV рассказал бывший посол в США и Франции Олег Шамшур.

Олег Шамшур дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины

На переговорах не понятно, о чем шла речь, и какой результат.

Кроме того. Если главная функция для главы Офиса президента — быть в переговорной команде, как по мне, это опять повторение старых ошибок.