«Должны делать дипломатическую чечетку». Шамшур — о недостатках украинской делегации на переговорах в США и о том, какой она должна была бы быть
Украинская делегация на переговорах, где присутствует Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Рустем Умеров (Фото: Скриншот видео t.me/V_Zelenskiy_official)
Что не так с украинской переговорной делегацией, в которую входит секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия, и какой она должна была бы быть, в эфире Radio NV рассказал бывший посол в США и Франции Олег Шамшур.
Олег Шамшур
На переговорах не понятно, о чем шла речь, и какой результат.
Кроме того. Если главная функция для главы Офиса президента — быть в переговорной команде, как по мне, это опять повторение старых ошибок.