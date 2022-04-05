Буча — «верхушка айсберга»? Санкции и оружие Запада не смогли остановить жестокость Путина — CNN 5 апреля, 15:06 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Путин не беспокоится, что его назовут военным преступником (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Фотографии военных преступлений российских войск в Буче Киевской области попали на обложки мировых СМИ и шокировали мир. При этом Буча может быть лишь верхушкой айсберга.

Так, по словам генпрокурора Ирины Венедиктовой жертв среди мирных жителей Бородянки еще больше. Западные санкции и оружие, поставляемое Украине, не смогли остановить жестокость Путина по отношению к гражданским.

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НВ публикует перевод статьи CNN о том, что у Запада заканчиваются способы наказать российского диктатора.

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Новый всплеск негодования из-за кадров из Бучи

Возмущение Запада, новые санкции и обещанное самое современное оружие пришли слишком поздно, чтобы спасти человека, найденного застреленным рядом со своим велосипедом на травянистом берегу под Киевом.

Мужчина был запечатлен на выходных в ужасающих кадрах из Украины.

Он был одним из многих невиновных гражданских, чья судьба случайно столкнулась с варварским вторжением президента Владимира Путина. Сцены, показанные во время отступления российских войск из Киева, вызывают жгучие воспоминания о зверствах, которые в прошлый раз совершали нацисты над украинцами во время Второй мировой войны.

Это один из кадров кровавой цены, которую украинские граждане платят за одержимость Путина унижением России в период холодной войны, и он показывает, с какими трудом глобальные ответные меры на преступления против человечности — за исключением военных действий — пытаются не отставать от беспощадной наземной войны.

Чувство негодования из-за того, что происходит в Украине, в понедельник, 4 апреля, дало новый толчок для привлечения России к ответственности. Европейский союз и Украина начали новое расследование потенциальных военных преступлений в киевском пригороде Буча, где на улице были обнаружены брошенные тела. Члены Конгресса призвали президента Джо Байдена ускорить поток оружия в Украину, чтобы отразить вторжение. На Европейский Союз все больше давят, чтобы он смирился с болезненным экономическим ударом в результате полного прекращения экспорта российской нефти и угля.

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Действия Запада не спасут мирных жителей сейчас

Байден отреагировал на растущую бесчеловечность 4 апреля, призвав ввести дополнительные санкции и провести судебный процесс против Путина за военные преступления.

«Возможно, вы помните, что меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Он является военным преступником. Этот парень жесток», — сказал Байден.

Но ужасная трагедия, которая стала очевидной в Украине, заключается в том, что все меры, которые Запад готов рассмотреть, чтобы наказать Москву и повлиять на долгосрочный ход войны, не могут спасти мирных жителей, ставших мишенью сейчас.

И сомнительно, что какой-либо из возможных ответов на кровожадность путинских войск так или иначе повлияет на безжалостного российского лидера.

Рефлексия лидеров, выражающая ужас, осуждение, требование привлечения к ответственности и обвинения Путина, понятна. Также очень важно, чтобы мир не был поражен настолько, чтобы это принять. Но вряд ли Запад в краткосрочной перспективе остановит путинскую кампанию злодеяний, тем более что российский лидер доказал свою невосприимчивость к нравственному негодованию. А учитывая масштабы уже совершенных кровавых расправ, в том числе атаки на многоквартирные дома, больницы и бомбоубежища, он также, похоже, уже давно перешел черту какой-либо сдержанности.

Импульс для нового наказания России появился после выходных, когда появились душераздирающие кадры гражданских лиц, застреленных в Буче так, что это было похоже на казнь. Команда CNN также стала свидетелями массового захоронения в городе в воскресенье и выноса тел из подвала в понедельник, 4 апреля.

«Верхушка айсберга»

В понедельник Украина предупредила, что такие сцены могут быть «верхушкой айсберга», а президент Владимир Зеленский заявил, что становится известно о еще более жестоких преступлениях.



«Уже есть информация, что число жертв оккупантов может быть еще выше в Бородянке и некоторых других освобожденных городах. Во многих селах освобожденных районов Киевской, Черниговской и Сумской областей оккупанты делали то, чего местные жители не видели даже во времена гитлеровской оккупации 80 лет назад», — сказал Зеленский.

Самые жесткие из когда-либо введенных санкций, новый статус России в качестве глобального изгоя и ее культурная, дипломатическая, экономическая и спортивная изоляция не остановили кремлевского лидера. Учитывая по-видимому надежное политическое положение Путина, он не проявляет беспокойства по поводу того, что его назовут военным преступником, и шансы на то, что он предстанет перед судом, ничтожны, если в России не произойдет ошеломляющих политических перемен.

Тем временем, презрение России к понятию ответственности проявлялось в ее абсурдных заявлениях о том, что сцены, когда полуразложившиеся тела выносили из подвалов, и фотографии гражданских лиц, явно убитых во время внесудебных казней, были сфабрикованы украинцами.

Диктатор с ядерным оружием

Вооруженный крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок, Путин понимает, что Запад не желает напрямую вмешиваться в дела Украины и рисковать катастрофическим столкновением с Россией с помощью таких мер как бесполетная зона для спасения мирных жителей.

Он преподает урок, объясняющий, почему другие диктаторы могут подумать о создании ядерного оружия. Вмешательство Запада для спасения мирных жителей в таких местах, как Косово или Ливия, невозможно в Украине просто из-за подразумеваемой мощи арсенала российского лидера и его бряцания оружием в начале войны.

Спустя восемьдесят лет после того, как такие диктаторы, как Адольф Гитлер в Германии или Иосиф Сталин в Советском Союзе, сеяли террор внутри и за пределами своих стран, Путин создает новый ужасный спектакль для XXI-го века — диктатора, которого невозможно сдержать.

Готовность Путина принять наказания, уже наложенные на Россию за вторжение, придавала ему особый вид безнаказанности. Санкции против российской экономики и олигархов могут иметь разрушительные последствия в долгосрочной перспективе. Но они явно потерпели неудачу как инструмент сдерживания.

Российский лидер также, похоже, готов терпеть тяжелые потери своих войск перед лицом героического сопротивления украинских сил. Переориентация российской стратегии на попытки консолидировать контроль над восточными регионами может, однако, показать, что даже Путин может быть тронут событиями с течением времени.

Со стороны война представляет собой военную, дипломатическую и экономическую катастрофу для России, после того, как она оказалась неспособна захватить ключевые объекты. Но это все еще может быть извращенным успехом Путина, если его цель состоит в том, чтобы просто уничтожить как можно большую часть Украины и устроить парад победы для российских государственных СМИ.

Необходимость правосудия

Так что во многом он ведет асимметричную игру с Западом, чьи санкции и карательные меры основаны на более логичном взгляде на интересы России и ее собственные ограничения. Тем не менее, Белый дом отреагировал на исходящий от Украины ужас обещанием ускорить темпы оказания военной, гуманитарной и экономической помощи Киеву.

«Снимки из Бучи очень сильно убеждают, что сейчас не время для самоуспокоения», — заявил в понедельник, 4 апреля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Такая помощь могла бы сократить войну и смягчить атаки на гражданское население в ближайшие недели и месяцы. Но Путин уже несколько недель осаждает и обстреливает украинские города. Миллионы людей уже вынуждены были уехать из страны в Западную Европу в качестве беженцев.

Также набирает обороты создание некоего формального механизма для привлечения российских лидеров к ответственности за военные преступления.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в понедельник, 4 апреля, корреспонденту CNN Джейку Тапперу, что вторжение стало крупнейшей катастрофой в Европе со времен Второй мировой войны и заслужило систему правосудия, подобную Нюрнбергскому процессу над нацистскими военными преступниками.

«Нам нужно готовиться прямо сейчас. Нам нужно срочно запустить некую совместную следственную группу, чтобы быть готовыми привлечь Путина к ответственности и увидеть Путина сидящим за… решеткой».

Но природа международной системы после «холодной войны» усложняет создание системы, которая пользовалась бы глобальной легитимностью. Россия, например, обязательно наложит вето на любую попытку привлечь ООН к голосованию в Совете Безопасности. Китай также будет стремиться сорвать любые попытки привлечь к ответственности за нарушения прав человека, учитывая его собственные репрессии против уйгурских мусульман, которые Соединенные Штаты заклеймили как геноцид.

Тем не менее, сложность привлечения Путина к ответственности не означает, что россияне, находящиеся ниже по иерархической лестнице, не могут стать фигурантами расследования, хотя Международный уголовный суд в Гааге и не проводит заочных процессов. Однако у организации уже есть расследования в Украине, которая признала ее юрисдикцию, хотя и не является членом суда.

Один потенциально значительный новый удар по России может быть нанесен из Европы, так как Европейский союз разрабатывает новые санкции. Президент Франции Эммануэль Макрон уже на этой неделе поддержал запрет на экспорт российского угля и нефти в ЕС.

Но сомнительно, что другие крупные державы, включая Германию, зайдут так далеко, учитывая нехватку энергии и всплески и без того высокой инфляции, которые за этим последуют.

Такой шаг, несомненно, способствовал бы сокращению финансирования войны в Украине.

Но в более краткосрочной перспективе также возникнут два вопроса: уязвим ли Путин вообще для давления? И сколько еще мирных украинцев погибнет до того, как он станет уязвим?



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