США и НАТО отреагировали на убийства РФ в Буче. В Госдепе обещают помочь фиксировать военные преступления и намекнули на новые санкции 3 апреля, 19:20 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Соединенные Штаты и НАТО осудили массовые убийства Россией мирных украинцев в освобожденной от оккупантов Буче. Госдеп США обещает помочь задокументировать любые зверства оккупантов РФ против гражданского населения Украины, пишет CNN.

Госсекретарь Энтони Блинкен на вопрос, можно ли считать зверства РФ геноцидом, ответил, что все увиденное США «тщательно проверят и с точностью оценят, что произошло в Украине».



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«Вы не можете воспринимать эти изображения никак иначе как удар под дых. С самого начала агрессии мы сказали, что, по нашему мнению, российские войска совершили военные преступления. И мы работаем над тем, чтобы задокументировать это, чтобы предоставить информацию, которую мы имеем, соответствующим организациям[…] Я думаю, самое важное, что мы не можем со временем привыкнуть к этому, мы не можем это нормализовать. Это ежедневная реальность, пока продолжается жестокость России по отношению к Украине. Поэтому этому нужно положить конец», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также официальные представитель Госдепа Нед Прайс намекнул на новые санкции против РФ как ответ на убийства в Буче.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал убийства оккупантами людей в Буче зверствами и заявил, что «такого жестокого отношения к мирному населению не было в Европе в течение десятилетий».

«Это ужасно и совершенно неприемлемо, что мирные жители становятся целями и их убивают. И это только подчеркивает важность того, что эта война должна закончиться», — сказал он, отвечая на вопрос, является ли это геноцидом украинцев.

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