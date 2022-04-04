Геноцид и военные преступления. Сделаем все, чтобы причастные к убийствам мирных жителей Бучи были наказаны — премьер Испании
Оккупанты убивали мирных жителей Бучи (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Премьер-министр Испании Педро Санчес, комментируя убийства оккупантами мирных жителей Бучи, заявил о геноциде и военных преступлениях.
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Об этом сообщает The Guardian.
«Мы сделаем все, чтобы те, кто совершил эти военные преступления, не остались безнаказанными и, следовательно, предстали перед судами», — сказал он.
Санчес заявил, нужно разобраться с этими преступлениями против человечности, военными преступлениями и, «почему бы не сказать об этом тоже геноцид».
По его словам, необоснованная агрессия Путина вернула войну к воротам ЕС.
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