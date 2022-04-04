Убийства мирных жителей Бучи: Макрон поддержал введение новых санкций против России 4 апреля, 10:44 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сегодня есть явные улики, указывающие на военные преступления в Украине, ответственность за которые несет российская армия.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, в ответ на убийства мирного населения в Буче, необходимы новые санкции.

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Макрон заявил, что Франции необходимо будет координировать свои действия с европейскими союзниками.

По его словам, виновные должны заплатить за то, что произошло.

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После освобождения ВСУ Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

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