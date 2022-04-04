Убийства мирных жителей Бучи: Макрон поддержал введение новых санкций против России
Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сегодня есть явные улики, указывающие на военные преступления в Украине, ответственность за которые несет российская армия.
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Об этом сообщает Sky News.
По его словам, в ответ на убийства мирного населения в Буче, необходимы новые санкции.
Макрон заявил, что Франции необходимо будет координировать свои действия с европейскими союзниками.
По его словам, виновные должны заплатить за то, что произошло.
После освобождения ВСУ Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.
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