США и НАТО отреагировали на убийства в Буче. В Госдепе обещают помочь фиксировать военные преступления и намекнули на новые санкции 3 апреля, 19:20 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Соединенные Штаты и НАТО осудили массовые убийства Россией мирных украинцев в освобожденной от оккупантов Буче. Госдеп США обещает помочь задокументировать любые зверства оккупантов против гражданского населения Украины, пишет CNN.

Госсекретарь Энтони Блинкен на вопрос, можно ли считать зверства РФ геноцидом, ответил, что все увиденное в США «тщательно проверят и с точностью оценят, что произошло в Украине».



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«Вы не можете воспринимать эти кадры иначе, чем удар под дых. С самого начала агрессии мы сказали, что, по нашему мнению, российские войска совершают военные преступления. И мы работаем над тем, чтобы задокументировать это, чтобы предоставить имеющуюся информацию соответствующим организациям[…] Я думаю, самое важное, что мы не можем со временем привыкнуть к этому, мы не можем это нормализовать. Это ежедневная реальность, пока продолжается жестокость России по отношению к Украине. Вот почему этому нужно положить конец», — заявил госсекретарь.

Также официальный представитель Госдепа Нед Прайс намекнул, что новые санкции против РФ как ответ на убийства в Буче последуют «очень скоро».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал убийства оккупантами людей в Буче зверствами и заявил, что «такого жестокого отношения к мирному населению не было в Европе в течение десятилетий».

«Это ужасно и совершенно неприемлемо, что мирные жители становятся целями и их убивают. И это только подчеркивает важность того, что эта война должна закончиться», — сказал он, отвечая на вопрос, является ли это геноцидом украинцев.

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2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, разрушенные улицы Бучи «усеяны телами». Советник главы офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото убитых мирных жителей со связанными руками на улицах Бучи. Также в Сети публикуют фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и в направлении Житомирской трассы.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. Возвращаться в регион пока нельзя: украинские силы проводят разминирование и осматривают укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп.

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