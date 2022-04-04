«Участие России — это фарс». США будут добиваться исключения РФ из Совета по правам человека ООН

4 апреля, 17:49
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Выступая в Румынии, Томас-Гринфилд заявила, что «участие России в Совете по правам человека — это фарс» (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Выступая в Румынии, Томас-Гринфилд заявила, что «участие России в Совете по правам человека — это фарс» (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

США обратятся к Организации Объединенных Наций с просьбой исключить Россию из Совета по правам человека, заявила в понедельник посол Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд.

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«В тесном сотрудничестве с Украиной и другими государствами-членами и партнерами в ООН Соединенные Штаты собираются добиваться исключения России из Совета ООН по правам человека», — написала она в Twitter.

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https://twitter.com/USAmbUN/status/1510970658154590212

Она добавила, что США не могут позволить России продолжать участвовать в Совете ООН.

https://twitter.com/USAmbUN/status/1510970660406841354

«Россия не должна занимать руководящую должность в этом органе, и мы не должны позволять РФ использовать свое место в Совете в качестве инструмента пропаганды, чтобы показывать законную обеспокоенность о соблюдении прав человека», — пишет она.

https://twitter.com/USAmbUN/status/1510970661421912070
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Выступая в Румынии, Томас-Гринфилд заявила, что «участие России в Совете по правам человека — это фарс», сообщает Reuters.

«И это неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за ее исключение», — подчеркнула она.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Российская агрессия ООН Война в Украине

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