«Участие России — это фарс». США будут добиваться исключения РФ из Совета по правам человека ООН 4 апреля, 17:49 Цей матеріал також доступний українською Выступая в Румынии, Томас-Гринфилд заявила, что «участие России в Совете по правам человека — это фарс» (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

США обратятся к Организации Объединенных Наций с просьбой исключить Россию из Совета по правам человека, заявила в понедельник посол Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд.

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«В тесном сотрудничестве с Украиной и другими государствами-членами и партнерами в ООН Соединенные Штаты собираются добиваться исключения России из Совета ООН по правам человека», — написала она в Twitter.

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Она добавила, что США не могут позволить России продолжать участвовать в Совете ООН.

«Россия не должна занимать руководящую должность в этом органе, и мы не должны позволять РФ использовать свое место в Совете в качестве инструмента пропаганды, чтобы показывать законную обеспокоенность о соблюдении прав человека», — пишет она.

Выступая в Румынии, Томас-Гринфилд заявила, что «участие России в Совете по правам человека — это фарс», сообщает Reuters.

«И это неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за ее исключение», — подчеркнула она.

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