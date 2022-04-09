Зеленский заявил, что один из лидеров стран ЕС потребовал доказательства, что зверства РФ в Буче не фейк. СМИ пишут: это был Орбан 9 апреля, 11:03 Цей матеріал також доступний українською После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из ведущих политиков Евросоюза просил предоставить ему доказательства того, что зверства и массовые убийства российскими оккупантами жителей Бучи не были инсценированы.

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Об этом он рассказал в интервью немецкому таблоиду BILD.

На вопрос журналиста, является ли этот политик главой правительства страны ЕС, Зеленский ответил утвердительно. По уточнению, кто именно сказал «покажите нам доказательства, что это не инсценировано», президент раскрывать детали отказался.

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Два несвязанных источника Украинской правды и Европейской правды рассказали изданию, что речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Отмечается, что непонятно, где именно он озвучил свое требование, поскольку после зверств россиян в Буче разговора между Киевом и Будапештом, по данным ЕП, не было.

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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



Мэр Бучи сообщил, что в освобожденном от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителей, погибли по меньшей мере 320 человек. 90% жителей, погибших при захвате города российскими оккупантами, были расстреляны.

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