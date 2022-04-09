«Найдем всех». Минцифры идентифицирует россиян, совершавших зверства в Буче и Ирпене — Федоров

9 апреля, 18:03
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Тела жителей Бучи, убитых российскими оккупантами, 8 апреля 2022 года (Фото:REUTERS / Janis Laizans)

Тела жителей Бучи, убитых российскими оккупантами, 8 апреля 2022 года (Фото:REUTERS / Janis Laizans)

Благодаря системе распознавания лиц и искусственному интеллекту уже удалось идентифицировать многих российских оккупантов, совершавших преступления против мирного населения Бучи и Ирпеня в Киевской области. Минцифры обещает найти всех, кто хоть раз попал на камеру.

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Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"На самом деле уже найдено много убийц, терроризировавших гражданских людей в Буче и Ирпене. За короткое время мы установим всю информацию об этих людях: их профили в соцсетях, где и с кем они служат и живут", - сказал Федоров.

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По его словам, технологии распознавания лица и искусственный интеллект позволяют найти российских оккупантов.

"На сегодняшний день технологии позволяют найти каждого, кто хотя бы один раз попал в объектив. А учитывая то, как они любят выкладывать фото в интернете и количество камер в городах и домах, которые они грабили, этот вопрос очень быстро решим", – отметил министр.

Резня в Буче: что известно о преступлениях российских оккупантов в Киевской области

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

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Мэр Бучи сообщил, что в освободившемся от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителей, погибли по меньшей мере 320 человек. 90% гражданских, погибших во время захвата города русскими оккупантами, были расстреляны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

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Минобороны РФ цинично отвергло обвинения в преступлениях, совершенных российскими военными в Буче. В ведомстве заявляют, что за время оккупации города ни один местный якобы не пострадал от насильственных действий.

В то же время подконтрольные Кремлю издания запустили пропагандистскую кампанию по событиям в Киевской области: российские госСМИ активно распространяют тезис, что все фото и видео из Бучи и других городов в окрестностях Киева якобы были постановочными, а тела специально разложили на улицах городов для создания «картинки» для СМИ. 

Редактор: София Лазарова

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