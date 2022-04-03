Глава Еврокомиссии призвала немедленно начать расследование российских преступлений в Киевской области

3 апреля, 21:01
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Убитый россиянами мирный житель в Буче, Киевская область (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)

Убитый россиянами мирный житель в Буче, Киевская область (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала немедленно начать независимое расследование российских преступлений в пригородах Киева.

«Поражены сообщениями о неописуемых ужасах в районах, из которых ушла Россия. Срочно требуется независимое расследование. Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности», — написала она в Twitter.

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Война России против Украины - главные события 3 апреля

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной. Он призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств военных преступлений россиян.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Минобороны РФ цинично отвергло обвинения в преступлениях, совершенных российскими военными в Буче. В ведомстве заявляют, что за время оккупации города якобы ни один местный не пострадал от насильственных действий.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Украина-ЕС Военное преступление Геноцид Преступления против человечности Урсула фон дер Ляйен Война России против Украины

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