Глава Еврокомиссии призвала немедленно начать расследование российских преступлений в Киевской области 3 апреля, 21:01 Цей матеріал також доступний українською Убитый россиянами мирный житель в Буче, Киевская область (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала немедленно начать независимое расследование российских преступлений в пригородах Киева.

«Поражены сообщениями о неописуемых ужасах в районах, из которых ушла Россия. Срочно требуется независимое расследование. Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности», — написала она в Twitter.

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Война России против Украины - главные события 3 апреля

Appalled by reports of unspeakable horrors in areas from which Russia is withdrawing.



An independent investigation is urgently needed.



Perpetrators of war crimes will be held accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 3, 2022

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной. Он призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств военных преступлений россиян.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Минобороны РФ цинично отвергло обвинения в преступлениях, совершенных российскими военными в Буче. В ведомстве заявляют, что за время оккупации города якобы ни один местный не пострадал от насильственных действий.

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