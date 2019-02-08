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Брюссель против российско-немецкого газового альянса: как ЕС намерен остановить Северный поток – 2

Сегодня, 11:57
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Jürgen Mangelsdorf/Flickr

Прокладка труб в районе острова Рюген, Балтийское море

В пятницу, 8 февраля, ЕС может запустить процедуру остановки реализации проекта Северный поток-2 на законодательном уровне. 

1 января 2019 года началось шестимесячное председательство Румынии в Совете ЕС.  Бухарест является противником строительства Северного потока-2 и намерен в пятницу предложить странам ЕС внести изменения в газовую директиву союза для блокировки проекта.

Речь идет о внесении изменений, согласно которым, все газопроводы в ЕС, включая морские их части, должны быть охвачены Третьим энергетическим пакетом Евросоюза.  

Как пишет DW, Третий энергетический пакет был принят в 2009 году под впечатлением "газовой войны" между Россией и Украиной, в результате которой  восточноевропейские страны ЕС продолжительное время оставались без газа.

Третий энергопакет направлен на демонополизацию и либерализацию европейского рынка электроэнергии и природного газа, ключевым его элементом является требование четкого разделения добывающих и транспортных предприятий: компания, производящая электроэнергию или добывающая газ, не имеет права одновременно владеть линиями электропередачи или газопроводами.

В случае принятия такой поправки Газпром как поставщик газа лишится права владеть компанией Nord Stream 2 и трубопроводом Северный поток - 2. Это поставит проект поду грозу закрытия, хотя и не исключается завершение строительства, к примеру, другой российской компанией.

Следующим средством заблокировать Северный поток - 2 были могли бы стать американские санкции против компаний-участников строительства.

Среди явных сторонников Северного потока-2 - Германия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Греция, Кипр. Среди противников – страны Центральной Европы, а теперь, похоже и Франция.

7 февраля стало известно, что Париж намерен поддержать соответствующие изменения в законодательство ЕС - французы считают, что реализация проекта добавит Европе стратегических проблем.

В вопросе предотвращение блокады газопровода, федеральное правительство в Берлине полагалось именно на Францию.

По мнению DW, переход Парижа в лагерь противников Северного потока – 2 может иметь решающее значение, поскольку при принятии решений на уровне министров в Брюсселе учитывают не только голоса самих стран-членов ЕС, но и число проживающих в них жителей.

Без Франции с ее почти 70-миллионным населением Германии будет трудно заблокировать принятие решения о внесении поправок в Третий энергопакет.

На заседании 8 февраля эти поправки еще не будут вноситься в законодательство ЕС. Но в этот день в Брюсселе могут дать старт процедуре изменения Третьего энергопакета.

Теги:   Газпром Россия Евросоюз Германия Северный поток 2

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