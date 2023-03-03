Два российских пограничника ранены в ходе перестрелки с бойцами Русского добровольческого корпуса в Брянской области — росСМИ

3 марта, 09:52
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Бойцы РДК заявили, что выполняли задачи в Брянской области РФ, опровергнув все фейки российской пропаганды (Фото:newsbryansk.ru)

Бойцы РДК заявили, что выполняли задачи в Брянской области РФ, опровергнув все фейки российской пропаганды (Фото:newsbryansk.ru)

Два российских пограничники получили ранения в ходе перестрелки с бойцами Русского добровольческого корпуса в Брянской области РФ 2 марта.

Как сообщил Telegram-канал Astra со ссылкой на источники, подполковник и прапорщик получили осколочные ранения и контузии.

По данным Baza, их жизни ничего не угрожает.

Власти российского региона пока не подтвердили информацию о раненых пограничниках РФ.

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После так называемого «брянского инцидента» Следственный комитет страны-агрессора РФ возбудил сразу несколько уголовных дел по статьям: теракт, умышленное уничтожение чужого имущества, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконное хранение оружия и незаконное хранение взрывчатых веществ.

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2 марта российские пропагандистские СМИ сообщили о якобы проникновении «украинских диверсантов» в приграничные районы Брянской области. В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».

В сообщениях фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции».

https://www.youtube.com/watch?v=yUWPa-r-uPQ&t=2s

Российский диктатор Владимир Путин назвал события в Брянской области «терактом», утверждая, что «расстреливали обычную Ниву».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что история об «украинских ДРГ» в РФ — это классическая провокация.

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Позже в РДК подтвердили, что зашли в Брянскую область РФ, но опровергли фейки российской пропаганды об «убийстве детей» и «захвате заложников».

Русский добровольческий корпус — сформированное в августе 2022 года подразделение добровольцев из России, воюющих за Украину. Корпус сформирован из этнических российских эмигрантов, которые проживали в Украине и других европейских странах.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   ФСБ России Добровольцы Брянская область Война России против Украины

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