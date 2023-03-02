«Зашли, сделали засаду на две БМП». Боец Русского добровольческого корпуса рассказал детали операции в Брянской области 2 марта, 15:51 В Русском добровольческом корпусе опровергли вранье кремлевской пропаганды (Фото:russvolcorps/Telegram)

Боец Русского добровольческого корпуса подтвердил, что представители этого формирования зашли на территорию Брянской области РФ и опроверг фейки кремлевской пропаганды.

О деталях операции он рассказал Важным историям на условиях анонимности.

«Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец», — отметил он.

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Боец РДК добавил, что никаких заложников на территории РФ не брали.

В четверг, 2 марта, российские пропагандистские СМИ сообщили о якобы проникновении «украинских диверсантов» в приграничные районы Брянской области. В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».

В сообщениях фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции».

Российский диктатор Владимир Путин назвал события в Брянской области «терактом», утверждая, что «расстреливали обычную Ниву».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что история об «украинских ДРГ» в РФ — это классическая провокация.

Позже в РДК подтвердили, что зашли в Брянскую область РФ, но опровергли фейки российской пропаганды об «убийстве детей» и «захвате заложников».

Русский добровольческий корпус — сформированное в августе 2022 года подразделение добровольцев из России, воюющих за Украину. Корпус сформирован из этнических российских эмигрантов, которые проживали в Украине и других европейских странах.



