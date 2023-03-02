«Зашли, сделали засаду на две БМП». Боец Русского добровольческого корпуса рассказал детали операции в Брянской области
В Русском добровольческом корпусе опровергли вранье кремлевской пропаганды (Фото:russvolcorps/Telegram)
Боец Русского добровольческого корпуса подтвердил, что представители этого формирования зашли на территорию Брянской области РФ и опроверг фейки кремлевской пропаганды.
О деталях операции он рассказал Важным историям на условиях анонимности.
«Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец», — отметил он.
Боец РДК добавил, что никаких заложников на территории РФ не брали.
В четверг, 2 марта, российские пропагандистские СМИ сообщили о якобы проникновении «украинских диверсантов» в приграничные районы Брянской области. В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».
В сообщениях фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции».
Российский диктатор Владимир Путин назвал события в Брянской области «терактом», утверждая, что «расстреливали обычную Ниву».
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что история об «украинских ДРГ» в РФ — это классическая провокация.
Позже в РДК подтвердили, что зашли в Брянскую область РФ, но опровергли фейки российской пропаганды об «убийстве детей» и «захвате заложников».
Русский добровольческий корпус — сформированное в августе 2022 года подразделение добровольцев из России, воюющих за Украину. Корпус сформирован из этнических российских эмигрантов, которые проживали в Украине и других европейских странах.