«Террорист № 1 в мире». Данилов прокомментировал заявление Путина о событиях в Брянской области 2 марта, 19:24 Кукла, изображающая голову российского диктатора Владимира Путина на мероприятии, посвященном годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, 25 февраля (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Radio NV прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о событиях в Брянской области России.

«Усаму бен Ладена до этого считали террористом №1 в мире, сейчас Путин является террористом №1 в мире. И если он начинает рассказывать о терактах, то у меня просто странное чувство: а что тогда происходит на территории нашей страны?» — заявил Данилов в эфире Radio NV.

Видео дня

Секретарь СНБО предположил, что Путин, возможно, не понимает, о чем идет речь, потому что у него «возрастная деменция».

«Человек и страна-террорист — на этом нужно ставить точку. А то, что они там будут придумывать, что это террористический акт, не террористический акт, ну, послушайте, это страна, которая может сейчас себе позволить придумывать все, что угодно. Весь мир сегодня понимает, что Путин — террорист №1 в мире, на руках которого кровь наших детей, и он будет за это отвечать обязательно», — отметил Данилов.

Он подчеркнул, что обязательно будет создан трибунал, как после Второй мировой войны, и, кроме Путина, ответить должны «все эти депутаты, военные, так называемые медиалица».

«Если его не будет, тогда справедливость, ценности в мире будут стоять под большим вопросом», — считает секретарь СНБО.

2 марта российский диктатор Владимир Путин, комментируя события в Брянской области, соврал, что это «террористический акт», который совершили «неонацисты и их хозяева».

Ранее российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».

При этом пропагандисты и представители местных властей путаются в своей лжи: сначала сообщалось, что диверсанты взяли заложников, расстреляли школьный автобус и убили девочку. Однако вскоре убитая девочка удивительным образом воскресла.



А версия со школьным автобусом была опровергнута, поскольку школы Брянской области находятся на дистанционном обучении.

Также российская пропаганда не может определиться, в какой деревне были «захвачены заложники». Одни источники сообщают о том, что в заложники якобы взяли жителей села Сушаны, другие - жителей села Любечаны. Между селами 15 км.

Также нет фото и видео с места событий.

Генштаб Украины заявил, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Русский добровольческий корпус заявил, что он уже в Брянской области и призвал граждан РФ к бунту.