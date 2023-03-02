На Россию напали? — Нет, это же русские. NV выяснил планы Русского добровольческого корпуса, который вошел в Брянскую область 2 марта, 15:00 Эксклюзив NV РДК против Путина. Бойцы Русского доброльческого корпуса (РДК) на фоне здания в России (Фото:DR)

Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ. В Генштабе ВСУ назвали это заявление «дерзкой провокацией». NV выяснил, что происходит

2 марта российские власти сообщили о якобы перестрелке с людьми в военной форме с желтыми повязками. При этом пропагандистские СМИ уделили этого событию много внимания, сообщая о захвате заложников и даже убитых. Впоследствии появилось видео, на котором на фоне фельдшерского пункта, расположенного в Брянской области, двое бойцов — командир Русского добровольческого корпуса (РДК) Денис с позывным Рекс и боец Александр с позывным Фортуна заявили о том, что перешли российскую границу. При этом РДК воюет на стороне Украины.

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Также в своем обращении бойцы сообщили, что «не воюют с гражданскими, не убивают безоружных», а призывают обычных граждан России понять, что «они не рабы» и противостоять режиму российского президента Владимира Путина.

На одном из видео РДК, на котором, судя по всему, события также происходят на территории РФ, действительно слышна стрельба.

NV обратился к бойцу РДК Илье Богданову, но тот от комментария отказался, сославшим на официальные данные с телеграмм-канала корпуса. Однако Богданов подтвердил, что на территории РФ находились представители именно его подразделения и попросил ждать официального сообщения.

Между тем, бойцы РДК в беседе с NV ранее уже озвучили планы по военным действиям на территории Российской Федерации. Так, они считают, что когда ВСУ выйдут на границы с РФ, то украинская армия не сможет их остановить, и они пересекут границы. Тогда в РФ начнется гибридная война — точно такая же, как в 2014 году, когда Россия вторглась на Донбасс. Причем РДК, будучи многочисленным, планирует войти также в Курскую, Белгородскую и другие соседние области РФ.

В РДК считают, что такой марш-бросок не вызовет противления в международном сообществе. Потому что в ответ на вопрос «на Россию напали?» будет ответ «нет, это же русские, проводят разборки русских с русскими, это их право на самоопределение».

Тем самым, позиция РДК состоит в том, чтобы привлечь в свои ряды как можно больше активных людей в России, которые недовольны Путиным и готовы к военным действиям. Таким образом начнется противостояние уже внутри Российской Федерации, и нынешняя власть в лице российского президента этому способствует, уверены в РДК.