«Богоугодное дело». Идет освободительная борьба россиян против диктатуры путинского режима — Свитан о событиях в Брянской области 2 марта, 16:22 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Россия 2 марта начала стремительно распространять ложь о «диверсантах ВСУ» в Брянской области.

При этом пропагандисты и представители местных властей путались в своих фейках, рассказывая чепуху, как сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, об «изнасилованной девочке» и «школьном автобусе в заложниках». В то же время российский добровольческий корпус заявил, что он уже в Брянской области, и призвал граждан РФ к бунту.

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Radio NV задало несколько вопросов военному эксперту, полковнику запаса ВСУ Роману Свитану, чтобы выяснить, что происходит в Брянской области.

— Как вы оцениваете то, что сейчас происходит на Брянщине?

— Это продолжение освободительной борьбы российского народа против диктатуры путинского режима. Проявление этой борьбы мы видели в течение всех восьми лет оккупации Украины российской властью. Противостояние просто не подсвечивалось, а сейчас выходит уже на определенный виток, особенно тогда, когда впереди однозначно поражение российской армии, поражение этого режима.

И это проявление тех движений внутри России, которые в конце концов приведут к смене режима, к его уничтожению и скорее всего все-таки к распаду Российской Федерации, Российской империи на составляющие ее части.

Похоже, это борьба уже некоторых национальных, этнических, может быть, религиозных течений внутри Российской Федерации.

Украинские войска точно на территорию Российской Федерации пока не заходили. И, в принципе, в ближайшее время не планируют это делать. Им незачем, нет у нас такой необходимости.

А вот такие освободительные движения, как в Российской Федерации, в ближайшее время будут, я думаю, и в Беларуси. Оккупационный режим Лукашенко также пойдет вслед за российским оккупационным режимом, этим авторитарным механизмом. Потому мы в ближайшее время услышим очень много о такого рода действиях.

— Но не просто так появился Русский добровольческий корпус. Сообщается, что на видео, записанном как раз на территории одного из сельсоветов населенных пунктов Брянской области, можно увидеть Дениса Никитина, который с начала полномасштабного вторжения находился в Украине и участвовал в боях против россиян. Очевидно, это те русские, которые были сразу несогласны с путинским режимом и воевали против России на территории нашего государства. Теперь эти россияне оказываются на территории России. Можем ли мы со стопроцентной уверенностью отрицать причастность Украины к событиям, происходящим на Брянщине?

— Украина точно к этому отношения никакого не имеет. Где россияне борются против российского режима — это уже их прерогатива при принятии решений. Они могут бороться на территории Украины, на территории Чечни, Грузии, Беларуси — где угодно. И на территории России в том числе.

Это народно-освободительное движение. Оно однозначно будет поддержано и внутри России, и, естественно, внешними силами. Потому, сколько можно было помогать, мы однозначно помогали. А заходить на территорию чужого государства наши Вооруженные силы точно не будут, по крайней мере, без команды, без согласование определенного. Пока еще команды нет.

А помогать российским освободительным силам нам выгодно, с одной стороны. Потому мы точно будем поддерживать борьбу народов Российской империи за самоопределение. Это есть в уставах ООН. То есть это освободительная борьба. Это хорошее, богоугодное дело.

— Можно ли исключить вариант того, что это все же Россия сама совершает какие-то провокации? Или вы склоняетесь к этому варианту — гражданской войны на территории Российской Федерации?

— Дело в том, что россиянам невыгодны какие-то провокации, с военной точки зрения. У россиян сейчас по стратегическим планам наступательные действия в одном, допустим, месте — это район Донбасса, Луганская область, Харьковская область, левый берег Оскола. Им невыгодно растягивать фронт. Они уже в прошлом году его растянули и потеряли 100 тысяч человек. Потому, однозначно, им это невыгодно.

Такого рода действия как раз выгодны больше украинским Вооруженным силам — создать определенные точки, растянуть российский фронт, оттянуть в эти точки определенный резерв.

Те российские силы, которые сейчас начинают бороться за свою независимость внутри России, на себя будут оттягивать резервы российской армии, которые не попадут на донецкий фронт или наоборот — сейчас будут сняты с донецкого фронта и переброшены, допустим, в Брянскую область.

Это может случиться и в той же Беларуси. Белорусские освободительные силы также начнут действовать для освобождения Беларуси. И это будет выгодно нам, так как россиянам придется перебрасывать уже российские силы в Беларусь, отвлекать их на донецкое направление. Мы разбавим, уменьшим плотность войск на донецком направлении.

Это очень хороший тактический ход, который проводят наши уже друзья — и белорусы, которые в ближайшее время [начнут действовать], и россияне, которые начали освободительную борьбу внутри России. То есть они уменьшают давление российских войск на наши позиции, даже в районе того же Бахмута или луганского фронта.