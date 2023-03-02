«Брянск, 2023». В РФ разворачивается движение российских антифашистов-ополченцев — Данилов

2 марта, 15:23
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Алексей Данилов (Фото:ОП)

Алексей Данилов (Фото:ОП)

Во вторник, 2 марта, на фоне событий в Брянской области секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в РФ разворачивается движение российских антифашистов-ополченцев.

«На рф разворачивается движение российских антифашистов-ополченцев», — говорится в его сообщении в Twitter.

По словам Данилова, общеизвестно, что БПЛА, БТР и другую военную технику можно спокойно купить в московских воинторгах.

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«Лозунг: „ДРГ Деколонизация Российского Государства“ Брянск, 2023», — добавил он.

Ранее российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».

При этом пропагандисты и представители местных властей путаются в своей лжи: сначала сообщалось, что диверсанты взяли заложников, расстреляли школьный автобус и убили девочку. Однако вскоре убитая девочка удивительным образом воскресла.

А версия со школьным автобусом была опровергнута, поскольку школы Брянской области находятся на дистанционном обучении.

Также российская пропаганда не может определиться, в какой деревне были «захваченные заложники». Одни источники сообщают о том, что в заложники якобы взяли жителей села Сушаны, другие жителей села Любечаны. Между селами 15 км.

Также нет фото и видео с места событий.

Генштаб Украины заявил, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Русский добровольческий корпус заявил, что он уже в Брянской области и призвал граждан РФ к бунту.

https://www.youtube.com/watch?v=g_mqfce003g
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   СНБО Брянск Брянская область Алексей Данилов Война России против Украины

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