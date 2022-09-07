Германия отказалась передать ВСУ бронеавтомобили Dingo. Экс-посол Мельник отреагировал 7 сентября, 18:20 Бронеавтомобиль Dingo (Фото:Wikipedia)

Германия не будет поставлять Украине бронеавтомобили Dingo из-за собственных нужд. В эксплуатации Бундесвера находятся 500 машин такого типа.

Об этом сообщил журналист немецкого ресурса Bild Юлиан Репке в Twitter, ссылаясь на секретные документы Минобороны Германии.

Германия не хочет доставлять ни одного из своих 500 Dingo Украине, потому что все они будут «использоваться для тренировок и обучения, а также во время операций», пишет он.

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Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал главу немецкого Минобороны Кристин Ламбрехт отказаться от этого решения Берлина.

«Это спасло бы много жизней и не было бы „грабежом“ Бундесвера», — пишет он в Twitter.

6 сентября издание Welt сообищло, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

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