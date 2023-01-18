США планируют передать ВСУ бронемашины Stryker и ракеты GLSDB — Politico 18 января, 22:06 Бронемашина Stryker (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Крупный пакет военной помощи Украине, о котором могут объявить уже на этой неделе, будет включать боевые бронемашины Stryker и ракеты GLSDB, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным трех американских чиновников и другого лица, знакомого с вопросом, США готовятся объявить о новом крупном пакете помощи в пятницу, 20 января, когда состоится встреча глав Миноборон стран-союзниц Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

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Один из чиновников сообщил, что администрация Байдена не планирует передавать ВСУ танки Abrams из-за сложности технического обслуживания.

По данным еще двух официальных лиц США, пакет, вероятно, будет включать в себя несколько бронированных боевых машин Strykers, а также ракеты GLSDB, которые способны поражать цели в 160 км. Как сообщает ресурс Милитарный, такими боеприпасами можно вести огонь из HIMARS и M270.

Ранее СNN сообщал, что США в ближайшие дни готовятся объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, который не будет включать танки Abrams.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль 16 января сообщал, что США «признают», что Украине нужно наносить удары дальше линии фронта. Таким образом он прокомментировал возможность поставки Украине дальнобойных ракет.

6 января США объявили о последнем пакете помощи Украине на $3 млрд. В него, в частности, вошли БМП Bradley и ракеты Sea Sparrow, которые могут использоваться на советских ЗРК Бук.