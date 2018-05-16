Брюссель реформирует визовую политику

Речь идет об усилении базы данных по соискателям виз на территории шенгена

Еврокомиссия предлагает обновить Информационную визовую систему (VIS).

Это – база данных, содержащая информацию о лицах, обращающихся за шенгенскими визами. Она помогает лучше реагировать на актуальные проблемы безопасности и миграции и улучшить управление внешней границей ЕС.

Речь идет об обновлении базы данных VIS, сообщили на сайте ЕК. Ожидается, что это позволит лучше проверять документы соискателей, поможет избежать информационных пробелов в сфере безопасности при помощи улучшения обмена информацией между правоохранителями стран-членов ЕС. Также это должно обеспечить полную функциональную совместимость с другими базами данных в масштабах всей Европы.

В качестве заключительного элемента реформы визовой политики ЕС Комиссия призывает Европейский парламент и Совет как можно скорее завершить свои законодательные процессы, чтобы ликвидировать все остающиеся информационные пробелы и облегчить поездку в ЕС законным посетителям.

Кроме того, Европейский союз собирается рассмотреть внедрение дополнительных требований для граждан стран, которые без получения виз могут посещать Шенгенскую зону.

По состоянию на 11 мая граждане Украины могут путешествовать по безвизу в 85 стран мира.