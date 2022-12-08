Осужденную в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на торговца оружием Виктора Бута 8 декабря, 15:23 Бриттни Грайнер (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В четверг, 8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в стране-агрессоре России по делу о контрабанде наркотиков, обменяли на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута.

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, сейчас Грайнер находится под стражей в США.

Обмен не включал другого американца Пола Уилана, которого Госдепартамент объявил незаконно задержанным.

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Сообщается, что Бут уже вернулся в Россию. В МИД РФ заявили, что обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби.

Бут по прозвищу «Торговец смертью» — бывший советский военный, отбывающий 25-летний тюремный срок в США по обвинению в заговоре с целью убийства американцев, приобретении и экспорте зенитных ракет и оказании материальной поддержки террористу.

В августе суд РФ приговорил американскую баскетболистку и двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер к девяті годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Грайнер признали виновной в «контрабанде наркотиков». Баскетболистку задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево, в ее сумке нашли гашишное масло для вейпа в картриджах весом 0,702 грамма.

Адвокаты Грайнер сказали, что она употребляла медицинскую марихуану только по рекомендации врачей в Аризоне, где это разрешено законом, из-за сильных болей от спортивных травм, пишет CNN. Баскетболистка говорила, что положила картриджи с маслом случайно, потому что собиралась в спешке. Она частично признала вину и сказала, что совершила ошибку, но не собиралась нарушать никакие законы в России.

Грайнер выступала за команду Финикс Меркури и российский клуб УГМК. Она входит в официальный список 25 лучших игроков Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

По данным CNN, США предлагали России обменять Грайнер и бывшего морпеха Пола Уилана на российского торговца оружием Виктора Бута, которого в 2012 году приговорили в США к 25 годам тюрьмы за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке FARC.

Позже телеканал со ссылкой на источники сообщил, что кремлевский режим по неофициальному каналу ФСБ передал запрос на освобождение предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова в дополнение к Виктору Буту. По информации Bloomberg, страна-агрессор также рассматривала в качестве кандидата на обмен Владислава Клюшина, которого в США обвиняют в инсайдерской торговле.