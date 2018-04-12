Британское правительство согласилось "принять меры" в ответ на "варварскую" химатаку в Сирии

У Терезы Мэй не уточнили характер ответных мер

Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй приняло решение о необходимости дальнейших действий в связи с "шокирующей и варварской" химической атакой в сирийской Думе.

Как сообщает Mirror, министры единогласно согласились с тем, что с высокой долей вероятности режим президента Сирии Башара Асада несет ответственность за нападение с использованием химического оружия.

"Кабинет министров согласился с необходимостью принять меры для уменьшения гуманитарных проблем и сдерживания режима Асада в отношении дальнейшего использования химического оружия", - говорится заявлении Даунинг-стрит.

В заявлении не указывается, что министры согласились принять военные меры против Сирии.

"Кабмин согласился, что премьер-министру следует продолжить сотрудничество с союзниками в США и Франции для координации международной реакции", - сообщили в Лондоне.

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Напомним, что 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

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США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.