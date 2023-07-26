В парламенте Британии раскритиковали правительство за «крайне недостаточные» санкции против ЧВК Вагнер

26 июля, 06:29
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Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / Pixabay)

Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / Pixabay)

Комитет по международным делам Палаты общин британского парламента заявил, что власти не спешат принимать меры для уменьшения влияния ЧВК Вагнер, которая активно работает в странах Африки и участвовала в войне в Украине.

Об этом говорится в докладе Палаты общин.

Указывается, что санкции правительства Великобритании, направленные против Вагнера, были «крайне недостаточными», и власти должны действовать быстрее, чтобы использовать нынешнюю слабость группы наемников.

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Представители комитета по иностранным делам говорят, что за последнее десятилетие министры не обращали внимания на то, что Вагнер расширил свою деятельность в Сирии, Украине и Африке.

В докладе комитета под названием Оружие в обмен на золото: сеть Вагнера разоблачена подробно описывается дестабилизирующая деятельность Вагнера, особенно в Африке, где группа зарабатывает большую часть своих денег, и подчеркивается то, что он называет «самоуспокоением правительства».

В докладе говорится о том, что усилия Великобритании по введению санкций против физических и юридических лиц, связанных с разветвленной сетью Вагнера, были недостаточными по сравнению с усилиями ЕС и США, а также о том, что страна не имеет возможности отслеживать деятельность так называемой ЧВК, которая трансформируется после переворота Евгения Пригожина (в России — ред.).

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Как говорится в отчете, отсутствие ясности относительно того, что именно представляет собой сеть Вагнера, означает, что связанные с ней структуры все еще могут иметь доступ к финансовым рынкам Великобритании. А тенденция рассматривать эту группу через призму Украины ограничивает способность правительства защищать международный порядок и интересы Великобритании по мере расширения сети.

Тем временем африканские страны продолжают в значительной степени полагаться на модель Вагнера для поддержки слабых и нестабильных режимов.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Великобритания Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Украина-Великобритания вагнеровцы

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