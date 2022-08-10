Удваивает помощь. Британия передаст Украине три дополнительные M270 и снаряды

10 августа, 23:33
Реактивные системы M270 (Фото:Кадр видео Валерий Залужный)

Реактивные системы M270 (Фото:Кадр видео Валерий Залужный)

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна удваивает количество реактивных систем залпового огня M270, которые предает Украине.

В комментарии BBC он напомнил, что Британия уже передала три установки этого типа. Он отметил, что теперь Лондон готов направить еще три РСЗО Украине и боеприпасы к ним.

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Уоллес добавил, что Британия «очень довольна» тем, как Украина использует M270, уже предоставленные Западом.

Британский министр подчеркнул, что ВСУ показали, что гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы.

«Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина», — сказал он.

M270 MLRS — универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет. Первые М270 прибыли в Украину 14 июля.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Великобритания Бен Уоллес РСЗО M270

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