Страна-агрессор РФ заявила, что британский самолет-разведчик «нарушил» ее воздушное пространство. В Британии отреагировали

17 августа, 00:13
Британский разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint (Фото:Sgt Neil Bryden / raf.mod.uk)

Британский разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint (Фото:Sgt Neil Bryden / raf.mod.uk)

Министерство обороны страны-террориста России обвинило британский разведывательный самолет в том, что он «нарушил» российское воздушное пространство.

Представитель британского Министерства обороны во вторник, 16 августа, сообщил CNN, что самолет ВВС Британии провел штатную операцию в международном воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями и позже благополучно вернулся на базу.

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По его словам, российский истребитель МиГ-31 в понедельник пошел на опасное сближение с самолетом RC-135W Rivet Joint. Британский самолет поддерживал связь с российскими гражданскими авиадиспетчерами, а экипаж действовал профессионально, сказал чиновник.

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В минобороны России утверждали, что британский самолет «нарушил воздушную границу» государства-агрессора в районе мыса Святой Нос над акваторией Баренцева моря, а МиГ-31 его «вытеснил». Коллаборант Сергей Цеков, который называет себя «сенатором» от оккупированного Крыма, утверждал, что это была «провокация и стопроцентная угроза» для агрессора.

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Редактор: Нина Григорская

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