«Худший сценарий». Война в Украине превратилась в «кошмар» для Путина — экс-глава британской армии 22 августа, 16:05 Диктатор Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Бывший глава британской армии Ричард Даннатт заявил, что война идет не так, как хотел российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает Sky News.

«Я думаю, что война сложилась совсем не так, как представлял себе Владимир Путин. Вероятно, это его худший сценарий, его кошмарный сценарий», — сказал он.

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По словам Даннатта, диктатор планировал «молниеносный удар» из Беларуси по Киеву, чтобы свергнуть президента Украины Владимира Зеленского, сменить власть в столице, сменить правительство и забрать Украину под контроль России.

«Конечно, этого не произошло. Это означало, что россиянам пришлось перенастроить то, что они пытались сделать», – сказал он.

Генерал заявил, что «мясорубка» на Донбассе, которой предшествовали сильные артиллерийские удары, некоторое время была достаточно успешной.

«Но теперь все снова изменилось. Запад предоставил очень эффективные артиллерийские системы большой дальности, которые привязали россиян», — сказал он.

The WP писало, что диктатор Владимир Путин планировал захватить большую часть Украины, а президента Владимира Зеленского должны были отстранить от власти и убить, «если понадобится».

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