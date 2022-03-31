«Не смогли остановить русских». НАТО «потерпело поражение», нужна меньшая коалиция стран — британский экс-командующий сухопутными войсками 31 марта, 13:54 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий несет собаку рядом с разрушенным мостом через реку Ирпень (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Бывший командующий сухопутными войсками британской армии Ник Паркер заявил, что НАТО «потерпело поражение» и призвал меньшую коалицию стран разработать наступательную контрстратегию против Путина.

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Об этом сообщает The Guardian.

«Мы не смогли остановить русских, которые топчут всю Украину, и теперь НАТО держит линию расширения 2004 года, вдоль линии стран Балтии, Польши, Венгрии и Румынии», — сказал он.

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По его мнению, НАТО не способна перейти в наступление, имея в своем составе 30 государств с немного разными взглядами.

«Нам нужна меньшая коалиция стран, которые могли бы начать разрабатывать наступательную контрстратегию против Путина», — сказал он.

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