Британский депутат заявил, что его электронную почту взломали российские хакеры 8 февраля, 12:09 Стюарт Макдональд (Фото:www.facebook.com/StewartMcDonaldSNP)

Британский депутат Стюарт Макдональд заявил, что его электронную почту взломали российские хакеры.

Об этом сообщает Reuters.

«За последние пару недель я имел дело со сложным и целенаправленным взломом моей личной учетной записи электронной почты и личной учетной записи электронной почты, принадлежащей одному из моих сотрудников. Эти взломы являются уголовным преступлением», — заявил он.



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По словам Макдональда, он волнуется, что его электронные письма будут опубликованы после того, как он нажмет на документ и введет свой пароль.



Британский национальный центр кибербезопасности предупреждал, что российские и иранские группы преследуют политиков, журналистов, ученых и экспертов в области обороны с целью извлечения конфиденциальной информации.