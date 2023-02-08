Британский депутат заявил, что его электронную почту взломали российские хакеры

8 февраля, 12:09
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Стюарт Макдональд (Фото:www.facebook.com/StewartMcDonaldSNP)

Стюарт Макдональд (Фото:www.facebook.com/StewartMcDonaldSNP)

Британский депутат Стюарт Макдональд заявил, что его электронную почту взломали российские хакеры.

Об этом сообщает Reuters.

«За последние пару недель я имел дело со сложным и целенаправленным взломом моей личной учетной записи электронной почты и личной учетной записи электронной почты, принадлежащей одному из моих сотрудников. Эти взломы являются уголовным преступлением», — заявил он.

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По словам Макдональда, он волнуется, что его электронные письма будут опубликованы после того, как он нажмет на документ и введет свой пароль.

Британский национальный центр кибербезопасности предупреждал, что российские и иранские группы преследуют политиков, журналистов, ученых и экспертов в области обороны с целью извлечения конфиденциальной информации.

https://www.youtube.com/watch?v=CGLnW4g6fkE&t=217s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Великобритания Хакеры Российские хакеры

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