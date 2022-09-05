В Великобритании семьям, которые принимают украинских беженцев, удвоят выплаты 5 сентября, 13:26 Украинские беженцы (Фото:REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

В Великобритании семьям, которые принимают украинских беженцев, удвоят выплаты, заявил министр по делам беженцев Ричард Харрингтон.

Об этом сообщает Sky News.

Объявляя о своей отставке, Харрингтон заявил, что он успешно доказал, что выплаты в размере 350 фунтов стерлингов должны быть увеличены до 700.

«Теперь у нас есть постоянный механизм, чтобы справиться с человеческими страданиями, прибывающими в эту страну откуда бы они ни прибыли, без необходимости в назначенном ответственном министре», — сказал он.

Видео дня

По его словам, в Великобритании больше никогда не будет людей, прибывающих и заселяющихся в отели без плана, «как это случилось с теми, кто приехал из Афганистана и с Украины, где вначале мы не знали, куда их всех поместить».

С начала полномасштабной войны России против Украины в Великобританию прибыли более 100 тысяч украинских беженцев.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.