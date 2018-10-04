Британский посол пообещал санкции против РФ в ответ на шпионский скандал в Нидерландах

После разоблачения группы российских военных разведчиков в Нидерландах посол Великобритании в этой стране Питер Уилсон анонсировал введение новых санкций против России из-за ее "враждебной деятельности".

По словам британского дипломата, попытка кибератаки против Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) демонстрирует полное пренебрежение Россией важной миссии по расследованию атак с применением запрещенного химического оружия по всему миру, передает CBS News.

Представитель Лондона подчеркнул, что Великобритания и Нидерланды намерены вместе противодействовать ГРУ.

"Мы прольем свет на их деятельность. Мы разоблачим их методы, и мы поделимся этим с нашими союзниками", - сказал Уилсон, добавив, что усиление санкций в отношении России будет рассмотрено в качестве ответной меры за "враждебную деятельность" Москвы.

Напомним, что 4 октября спецслужбы Нидерландов рассказали о предотвращении хакерской атаки России против ОЗХО, расположенной в Гааге.

В апреле Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке хакерской атаки, нидерландские спецслужбы считают, что они были сотрудниками ГРУ.

По данным нидерландских спецслужб, сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе.