Британский парламент получил документы Facebook с внутренней информацией - адвокат

Парламент Великобритании получил ряд документов Facebook с внутренней информацией в рамках судебного процесса против компании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвоката.

Отмечается, что Facebook в течение нескольких месяцев боролся за то, чтобы не обнародовать внутренние документы.

Некоторые из которых могут включать переписку между генеральным директором Facebook Марк Цукербергом и руководителями высшего звена, содержащую решения компании о данных и конфиденциальности, которые привели к скандалу Cambridge Analytica.

Ссылаясь на редкий парламентский механизм, правительство Великобритании заставило основателя американской компании Software Six4Three передать документы во время деловой поездки в Лондон. Ему сказали, что он рискует штрафами и даже тюремным заключением, если он не отдаст документы.

"Это беспрецедентный шаг, но это беспрецедентная ситуация. Нам не удалось получить ответы от Facebook, и мы считаем, что документы содержат информацию, представляющую очень большой общественный интерес", – заявил Дамиан Коллинз, председатель комитета по культуре, средствам массовой информации и спорту, курировавший операцию.

По его словам, у британского парламента есть "очень серьезные вопросы" для Facebook.

"Он (Facebook – НВ) вводил нас в заблуждение насчет участия России в работе интренет-платформы. И он не ответил на наши вопросы о фигурантах скандала Cambridge Analytica", – сказал Коллинз.

Также отмечается, что полученные Великобританией файлы подчиняются приказу калифорнийского вышестоящего суда, поэтому их нельзя обнародовать.

Смотрите также

Напомним, вокруг социальной сети Facebook разгорелся самый грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 87 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.