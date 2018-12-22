Британский министр обвинила Юнкера в неподобающем поведении с женщинами: он трепал волосы коллеге и трогал Мэй Сегодня, 15:54 114 Цей матеріал також доступний українською Жан-Клод Юнкер и Тереза Мэй

Британский политик, экс-министр труда и пенсий Эмбер Радд заявила, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ведет себя с женщинами “ужасно”, и на него стоило бы подать официальную жалобу, сообщает The Telegraph.

Рад считает, что поведение Юнкера на недавнем саммите ЕС было ужасным. Он тогда взъерошил волосы женщине, приветствуя ее. По словам британского политика, также неприличными были объятия Юнкера и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

“Когда я ездила на встречи в ЕС, у меня часто бывали сильные простуды, и я настаивала на том, чтобы меня не принимали в “медвежьи” объятия. Все комиссары ЕС любят это делать”, - сказала Радд.

Напомним, что во время саммита лидеров ЕС Юнкер отметился неожиданными жестами. В частности, он потрогал помощницу за волосы и странно двигался. Представительница Еврокомиссии Мина Андреева, отвечая на вопрос о здоровье 64-летнего президента комиссии, заявила, что он полон сил.

СМИ также ранее запечатлили кадры дискуссии Мэй и Юнкера, во время которой председатель ЕК положил руку на плечо британского премьера.

В 2017 году журналисты заподозрили Юнкера в том, что тот был пьян во время саммита, из-за того, что он делал странные движения, спорил с политиками и "ухаживал" за своими помощницами.