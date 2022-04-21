Концерн Калашников, Кива и путинские военные преступники. Британия расширила санкции против России

21 апреля, 16:51
Цей матеріал також доступний українською
Акция в поддержку Украины напротив Даунинг-стрит, Лондон, 17 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Акция в поддержку Украины напротив Даунинг-стрит, Лондон, 17 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Поддержи НВ

Великобритания ввела новые санкции против российских генералов, которые совершают зверства в Украине, а также людей и компаний, поддерживающих войну, развязанную российским диктатором Владимиром Путиным.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Как сообщает пресс-служба британского правительства, под ограничения попали еще 26 компаний и лиц. Среди них:

Видео дня
  • подполковник Азатбек Омурбеков, командующий 64-й мотострелковой бригадой, которую считают причастной к массовым убийствам мирных жителей в Буче;
  • генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий ВДВ. Руководил операцией по незаконной оккупации Крыма в 2014 году;
  • генерал-майор Валерий Флюстиков, командующий силами спецопераций;
  • генерал-полковник Николай Богдановский, первый заместитель начальника генштаба ВС РФ;
  • первый заместитель директора ФСБ РФ Сергей Королев;
  • бывший народный депутат ОПЗЖ Илья Кива, подозреваемый в госизмене;
  • гендиректор Российских железных дорог Олег Белозеров;
  • концерн Калашников — российский разработчик и производитель армейского снаряжения;
  • Военно-промышленная компания — крупный поставщик оружия и техники для российской армии;
  • Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронетранспортеры-амфибии, которые Россия использовала в ходе полномасштабного вторжения в Украину.
Читайте также:
Чего хотят россияне? Как санкции и поражения России изменили отношение ее граждан к войне в Украине — обзор западных СМИ

Глава британского МИД Лиз Трасс подчеркнула, что российские оккупанты умышленно наносят удары по больницам, школам и транспортным узлам в Мариуполе и других украинских городах, «так же, как делали это в Чечне и Сирии». Она заверила, что Великобритания непоколебима в своей поддержке Украины и намерении привлечь Путина и его режим к ответственности.

20 апреля США расширили санкции против России — ввели ограничения против российского Транскапиталбанка (ТКБ), связанного с ним олигарха Константина Малофеева и еще 635 граждан РФ.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Концерн Калашников Санкции против России Илья Кива Украина-Великобритания Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X