Концерн Калашников, Кива и путинские военные преступники. Британия расширила санкции против России 21 апреля, 16:51 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины напротив Даунинг-стрит, Лондон, 17 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Великобритания ввела новые санкции против российских генералов, которые совершают зверства в Украине, а также людей и компаний, поддерживающих войну, развязанную российским диктатором Владимиром Путиным.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Как сообщает пресс-служба британского правительства, под ограничения попали еще 26 компаний и лиц. Среди них:



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подполковник Азатбек Омурбеков, командующий 64-й мотострелковой бригадой, которую считают причастной к массовым убийствам мирных жителей в Буче;

генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий ВДВ. Руководил операцией по незаконной оккупации Крыма в 2014 году;



генерал-майор Валерий Флюстиков, командующий силами спецопераций;

генерал-полковник Николай Богдановский, первый заместитель начальника генштаба ВС РФ;

первый заместитель директора ФСБ РФ Сергей Королев;

бывший народный депутат ОПЗЖ Илья Кива, подозреваемый в госизмене;

гендиректор Российских железных дорог Олег Белозеров;



концерн Калашников — российский разработчик и производитель армейского снаряжения;

Военно-промышленная компания — крупный поставщик оружия и техники для российской армии;

Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронетранспортеры-амфибии, которые Россия использовала в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Глава британского МИД Лиз Трасс подчеркнула, что российские оккупанты умышленно наносят удары по больницам, школам и транспортным узлам в Мариуполе и других украинских городах, «так же, как делали это в Чечне и Сирии». Она заверила, что Великобритания непоколебима в своей поддержке Украины и намерении привлечь Путина и его режим к ответственности.

20 апреля США расширили санкции против России — ввели ограничения против российского Транскапиталбанка (ТКБ), связанного с ним олигарха Константина Малофеева и еще 635 граждан РФ.

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