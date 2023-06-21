У воздушного пространства НАТО. Британские истребители Typhoon перехватили три российских самолета
Typhoon перехватили российские самолеты (Фото:twitter.com/RoyalAirForce)
Вечером во вторник, 20 июня, британские истребители Typhoon перехватили российские самолеты у воздушного пространства НАТО.
Об этом в Twitter сообщили британские военно-воздушные силы.
В сообщении сказано, что истребители в Эстонии были подняты на перехват Ту-134 и двух Су-27, летевших рядом с воздушным пространством НАТО.
В ВВС Британии подчеркнули, что российский самолет нарушил международные нормы, не связавшись с региональными органами управления воздушным пространством.
В марте истребители Британии и Германии перехватили российские самолеты вблизи воздушного пространства Эстонии.