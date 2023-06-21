У воздушного пространства НАТО. Британские истребители Typhoon перехватили три российских самолета

21 июня, 11:33
Поделиться:
Typhoon перехватили российские самолеты (Фото:twitter.com/RoyalAirForce)

Typhoon перехватили российские самолеты (Фото:twitter.com/RoyalAirForce)

Вечером во вторник, 20 июня, британские истребители Typhoon перехватили российские самолеты у воздушного пространства НАТО.

Об этом в Twitter сообщили британские военно-воздушные силы.

В сообщении сказано, что истребители в Эстонии были подняты на перехват Ту-134 и двух Су-27, летевших рядом с воздушным пространством НАТО.

Видео дня

Читайте также:
Призраки Киева. История нескольких десятков пилотов, которые в первые дни большой войны надежно прикрыли небо столицы — реконструкция NV

В ВВС Британии подчеркнули, что российский самолет нарушил международные нормы, не связавшись с региональными органами управления воздушным пространством.

В марте истребители Британии и Германии перехватили российские самолеты вблизи воздушного пространства Эстонии.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   НАТО Истребители

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X