У воздушного пространства НАТО. Британские истребители Typhoon перехватили три российских самолета 21 июня, 11:33 Typhoon перехватили российские самолеты (Фото:twitter.com/RoyalAirForce)

Вечером во вторник, 20 июня, британские истребители Typhoon перехватили российские самолеты у воздушного пространства НАТО.

Об этом в Twitter сообщили британские военно-воздушные силы.

В сообщении сказано, что истребители в Эстонии были подняты на перехват Ту-134 и двух Су-27, летевших рядом с воздушным пространством НАТО.

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В ВВС Британии подчеркнули, что российский самолет нарушил международные нормы, не связавшись с региональными органами управления воздушным пространством.

В марте истребители Британии и Германии перехватили российские самолеты вблизи воздушного пространства Эстонии.