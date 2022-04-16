Британские военные инструкторы возобновили обучение украинцев использованию противотанковых ракет — Times

16 апреля, 12:02
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Украинские военные со шведско-британским ПТРК NLAW на позициях вблизи Киева, 24 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Украинские военные со шведско-британским ПТРК NLAW на позициях вблизи Киева, 24 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

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Великобритания вернула в Украину инструкторов из Специальной авиадесантной службы (САС), которые начали тренировки командиров украинской армии по использованию поставляемых Британией противотанковых ракетных установок NLAW.

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Как сообщает газета The Times со ссылкой на двух офицеров, прошедших тренинг, британские спецназовцы начали подготовку в окрестностях Киева около двух недель назад.

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Капитан Юрий Мироненко, чей батальон дислоцирован на Оболони, сказал, что военные инструкторы прибыли, чтобы проинструктировать новобранцев и возвращающихся с фронта, как использовать противотанковые ракеты NLAW.

Еще один командир украинского спецподразделения, известный под позывным Скиф, сказал, что 112-й батальон на прошлой неделе также прошел обучение. Эту информацию подтвердил старший командир.

«Хорошие парни, британцы. Они пригласили нас к себе в гости, когда война закончится», — заявил командир с псевдонимом Ведмидь.

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Британские военные инструкторы впервые были отправлены в Украину после вторжения России в украинский Крым в 2014 году. Они уехали из Украины в феврале 2022 года, чтобы избежать прямого столкновения с российскими войсками и риска вовлечения НАТО в войну России против Украины.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Великобритания Военные инструкторы Украина-Великобритания NLAW Война России против Украины

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