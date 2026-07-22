Украина заключила соглашение о производстве британских гаубиц L119
Британские легкие гаубицы L119 будут производиться в Украине (Фото: АрміяInform)
Британская оборонная компания BAE Systems подписала лицензионное соглашение со стратегическим партнером в Украине о производстве 105-мм артиллерийских гаубиц L119 Light Gun.
Об этом BAE Systems сообщила 21 июля.
Соглашение было заключено на международном авиасалоне в английском городе Фарнборо. Название украинской компании-партнера в заявлении британской стороны не называется.
Соглашение предусматривает передачу технической информации и поддержку в изготовлении первой гаубицы и проведении ее испытаний.
Речь также идет о разработке локальной версии гаубицы L119 для дальнейшего использования Вооруженными силами Украины. В систему могут быть внесены определенные изменения с учетом требований военных и опыта эксплуатации, уточнило Defense Express.
Например, гаубица может быть установлена на другой лафет — потенциально даже украинской разработки. Нововведения могут касаться и прицельных средств, системы управления огнем, интеграции с украинской боевой системой Кропива и тому подобное.