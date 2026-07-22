Украина заключила соглашение о производстве британских гаубиц L119

Британская оборонная компания BAE Systems подписала лицензионное соглашение со стратегическим партнером в Украине о производстве 105-мм артиллерийских гаубиц L119 Light Gun.

Об этом BAE Systems сообщила 21 июля.

Соглашение было заключено на международном авиасалоне в английском городе Фарнборо. Название украинской компании-партнера в заявлении британской стороны не называется.

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Соглашение предусматривает передачу технической информации и поддержку в изготовлении первой гаубицы и проведении ее испытаний.

Речь также идет о разработке локальной версии гаубицы L119 для дальнейшего использования Вооруженными силами Украины. В систему могут быть внесены определенные изменения с учетом требований военных и опыта эксплуатации, уточнило Defense Express.

Например, гаубица может быть установлена на другой лафет — потенциально даже украинской разработки. Нововведения могут касаться и прицельных средств, системы управления огнем, интеграции с украинской боевой системой Кропива и тому подобное.