Британские депутаты планируют посетить Тайвань в конце года — The Guardian
Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / pixabay)
Депутаты Палаты общин Великобритании собираются посетить Тайвань, сообщает The Guardian.
Ранее американские СМИ сообщили о планах спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси посетить Тайвань. На эту информацию жестко ответил Китай, пригрозив нанести военный удар по острову.
Британские же депутаты посетят Тайвань в конце года — вероятно, в ноябре или начале декабря. Источники говорят, что поездка, которая изначально была запланирована на начало этого года, но была отложена из-за того, что у одного члена делегации был положительный тест на коронавирус, имеет цель продемонстрировать поддержку Британии.
1 августа тайваньский телеканал Sent со ссылкой на собственные источники сообщил, что Нэнси Пелоси прилетит на Тайвань вечером во вторник, 2 августа.
Ранее Financial Times со ссылкой на ряд американских чиновников сообщало, что Пелоси намерена посетить Тайвань после 1 августа. Если Пелоси посетит Тайвань, это станет первой поездкой представителя США такого уровня на остров с 1997 года.
28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях вмешательства в дела Тайваня, заявив, что лидер Соединенных Штатов «играет с огнем».
31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В программе визита поездки на Тайвань нет.
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