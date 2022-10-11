Оккупанты истощены. У России заканчиваются боеприпасы, а Украина меняет ситуацию на поле боя — глава британской разведслужбы 11 октября, 09:28 Украинский военный стоит на российском танке (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

У страны-агрессора РФ заканчиваются боеприпасы, а Украина меняет ситуацию на поле боя, российские силы истощены, об этом заявит глава британской разведывательной службы Джереми Флеминг в своем выступлении.

Часть будущей речи цитирует ВВС.

Флеминг скажет, что решение российского диктатора Владимира Путина оказалось «ошибочным», а затраты России на войну против Украины — как с точки зрения людей, так и с точки зрения оборудования — «ошеломляют».

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«Мы знаем — и российские командиры на местах знают, — что их припасы и боеприпасы на исходе», — скажет он в своем выступлении на ежегодной лекции по безопасности Королевского объединенного института вооруженных сил.

Флеминг будет утверждать, что мобилизация заключенных и неопытных людей «говорит об безвыходной ситуации», а также будет прямо критиковать Путина за то, что он изолирован и совершает ошибки.

«Это стратегия с высокими ставками, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждениях», — скажет он.

Флеминг также утверждает, что россияне теперь начинают понимать проблемы, вызванные тем, что он называет путинской «войной выбора».

«Они видят, насколько неправильно Путин оценил ситуацию, — скажет он.