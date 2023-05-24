Россия пытается улучшить дисциплину в своей армии, но проблемы только растут — британская разведка 24 мая, 10:06 Британская разведка сообщила, что Россия пытается улучшить дисциплину в своей армии (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Россия пытается улучшить дисциплину в своей армии, но проблемы только растут, сообщила британская разведка в среду, 24 мая в Twitter.

Ведомство заявило, что достоверные исследования независимых российских журналистов показывают, что с января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1053 дела о самовольной отлучке военнослужащих — больше, чем за весь 2022 год.

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Разведка рассказала, что российские военные изо всех сил пытались обеспечить дисциплину в своих рядах во время войны против Украины, «но их проблемы, скорее всего, ухудшились после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года».

Судебные данные свидетельствуют о том, что большинство лиц, признанных виновными в уходе в самоволку, теперь наказываются условными сроками, а это означает, что они могут быть переведены на войну.

Усилия России по улучшению дисциплины были сосредоточены не на устранении истинных причин разочарования солдат.