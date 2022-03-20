Российские войска продолжают окружать ряд городов на востоке Украины, но большого прогресса в захвате нет — британская разведка

20 марта, 09:50
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По данным британской разведки, российские войска продолжают окружать ряд городов на востоке Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным британской разведки, российские войска продолжают окружать ряд городов на востоке Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Британская разведка сообщила, что российские войска продолжают окружать ряд городов на востоке Украины.

По данным британских разведчиков, за последнюю неделю российские войска добились ограниченного прогресса в захвате этих городов. Вместо этого Россия усилила неизбирательные обстрелы городских районов, что привело к широкомасштабным разрушениям и большому числу жертв среди гражданского населения.

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В разведке считают вполне вероятным, что Россия продолжит использовать тяжелую огневую мощь для поддержки наступления на городские районы, стремясь ограничить свои и без того значительные потери, ценой новых жертв среди гражданского населения.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Великобритания Разведка Война России против Украины

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