Россия, вероятно, столкнулась с самым сильным за десятилетия дефицитом рабочей силы — британская разведка 7 мая, 09:38 По данным британской разведки, РФ, вероятно, столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дефицитом рабочей силы (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Россия, вероятно, столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дефицитом рабочей силы, говорится в сообщении британской разведки в воскресенье, 7 мая.

"Российский Центральный банк опросил 14 000 работодателей и обнаружил, что количество свободных работников находится на самом низком уровне с 1998 года", - говорится в сообщении в Twitter.

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В разведке заявили, что за последние три года население России сократилось на два миллиона человек больше, чем ожидалось, из-за последствий COVID-19 и войны в Украине.

В 2022 году Россию покинули до 1,3 миллиона человек, в том числе многие молодые и образованные люди, работавшие в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

Министерство связи России заявило, что около 10% (100 000) ИТ-работников уехали из страны в 2022 году и не вернулись.

"Мобилизация, исторически высокая эмиграция, а также старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы. Это вероятно приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует спровоцировать инфляцию», — сообщили в разведке.