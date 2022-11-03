Российские войска в Украине теряют более 40 единиц бронетехники ежедневно — британская разведка

3 ноября, 09:09
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Потери российской армии в бронетехнике достигали более 40 единиц в день (Фото:Генштаб)

Потери российской армии в бронетехнике достигали более 40 единиц в день (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, в октябре потери российской оккупационной армии в Украине в бронетехнике достигли более 40 единиц в день. Это примерно эквивалентно боеспособности батальона.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что военные РФ, вероятно, недовольны тем, что вынуждены служить в старых боевых машинах пехоты, которые они называют алюминиевыми банками.

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Также в британской разведке сообщили, что в последние недели Россия получила как минимум 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из беларусских запасов.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1588054299665465344

«"Бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в способе ведения войны России; войска в Украине сейчас испытывают проблемы из-за трудностей с поиском как артиллерийских боеприпасов, так и достаточной исправной бронетехники на замену», — говорится в сообщении.

В октябре британская разведка сообщала, что более половины украинского танкового парка состоит из трофейных машин. С момента полномасштабного вторжения Украина захватила не менее 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронемашин.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Великобритания Бронетехника Война России против Украины

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