Британская разведка сообщила о новой оборонной тактике РФ и оценила ее эффективность 26 декабря, 11:01 Армия РФ в Украине перешла к новой оборонной тактике с помощью минных полей (Фото:Оперативное командование Север)

По данным британской разведки, с октября российские оккупационные силы в основном сосредоточились на строительстве оборонительных позиций на многих участках линии фронта в Украине.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что оборонная тактика РФ включает установку дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин, что выходит за рамки российской военной доктрины.

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Однако, как отметили в разведке, минные поля представляют собой эффективное препятствие для подготовленных войск только в том случае, если они прикрыты наблюдением и огнем.

«Серьезной проблемой для российских войск, вероятно, станет нехватка средств наблюдения и подготовленного персонала для эффективного мониторинга больших территорий новых минных полей», — говорится в сообщении.

Ранее в британской разведке сообщали, что ключевым ограничительным фактором для наступательных операций оккупантов остается нехватка боеприпасов.