Россия использует заградотряды. Это свидетельствует о низком качестве ее войск — британская разведка

4 ноября, 09:21
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Британская разведка рассказала об использовании войсками РФ заградотрядов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск)

Британская разведка рассказала об использовании войсками РФ заградотрядов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск)

По данным британской разведки, из-за низкого морального духа и нежелания воевать российские оккупационные силы в Украине начали развертывание «заградительных отрядов» или «блокирующих частей».

В сводке ведомства в Twitter говорится, что эти подразделения угрожают отступающим солдатам, чтобы вынудить их к наступлению. Такие отряды использовались российскими войсками и в предыдущих конфликтах.

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«Российские генералы, вероятно, хотят, чтобы командиры применяли оружие против дезертиров, в том числе, возможно, они санкционировали стрельбу на поражение таких дезертиров после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотят удерживать оборонительные позиции до смерти» — говорится в сообщении.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1588418427944898561

В британской разведке отмечают, что тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских сил.

Ранее украинская разведка опубликовала перехват телефонного разговора оккупанта с женой, в котором он рассказывает, что мобилизованных россиян используют для охраны воюющих в Украине заключенных, которых отправляют на передний край зоны боевых действий.

https://www.youtube.com/watch?v=qz83mxByk_Y
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Российская агрессия Российские войска Война России против Украины

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