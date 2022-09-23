Ситуация на фронте остается сложной, ВСУ штурмуют Лиман — британская разведка

23 сентября, 09:18
Поделиться:
В британской разведке заявили, что ситуация на поле боя остается сложной (Фото:Генштаб)

В британской разведке заявили, что ситуация на поле боя остается сложной (Фото:Генштаб)

Вооруженные силы Украины продолжают наступление на востоке страны, однако ситуация на фронте остается сложной, поскольку российские войска пытаются удержать захваченные ранее территории, сообщает британская разведка.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что за последние три дня украинские силы захватили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Россия попыталась интегрировать Оскол в консолидированную оборонную линию после вывода своих войск ранее в этом месяце.

Видео дня

Читайте также:
ВСУ наступают на Лиман, мобилизация в РФ обернулась вопиющим деспотизмом и грозит Кремлю ростом недовольства — ISW

На юге, в Донецкой области, продолжаются боевые действия: украинские войска штурмуют город Лиман к востоку от реки Северский Донец, который Россия захватила в мае.

«Ситуация на поле боя остается сложной, но сейчас Украина оказывает давление на территорию, которую Россия считает важной для своих военных целей», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1573175121052946434
https://www.youtube.com/watch?v=xoxN83Kug5s
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Великобритания Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Бои Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X