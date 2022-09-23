Ситуация на фронте остается сложной, ВСУ штурмуют Лиман — британская разведка 23 сентября, 09:18 В британской разведке заявили, что ситуация на поле боя остается сложной (Фото:Генштаб)

Вооруженные силы Украины продолжают наступление на востоке страны, однако ситуация на фронте остается сложной, поскольку российские войска пытаются удержать захваченные ранее территории, сообщает британская разведка.



В сводке ведомства в Twitter говорится, что за последние три дня украинские силы захватили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Россия попыталась интегрировать Оскол в консолидированную оборонную линию после вывода своих войск ранее в этом месяце.

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На юге, в Донецкой области, продолжаются боевые действия: украинские войска штурмуют город Лиман к востоку от реки Северский Донец, который Россия захватила в мае.

«Ситуация на поле боя остается сложной, но сейчас Украина оказывает давление на территорию, которую Россия считает важной для своих военных целей», — говорится в сообщении.



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